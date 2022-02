Conad, 148mila euro alla Cardiologia pediatrica del Brotzu

Grazie all'iniziativa "Con tutto il cuore per un grande progetto di solidarietà" che ha coinvolto i clienti Conad che hanno collezionato 20 soggetti natalizi per l'addobbo e la decorazione, sono stati raccolti in Sardegna 148.000 euro (50 centesimi per ogni addobbo)che sono stati devoluti a favore dell'associazione Sandremo per l'Azienda di rilievo nazionale ed alta specializzazione "G. Brotzu" di Cagliari. Serviranno per l'acquisto di un sistema tecnologicamente all'avanguardia per l'acquisizione e la gestione di immagini ecocardiografiche in 3D e 4D dei pazienti affetti da cardiopatie congenite. Il macchinario verrà destinato alla Struttura Complessa di Cardiologia Pediatrica e delle Cardiopatie Congenite.

In otto edizioni, la campagna solidale "Con Tutto il Cuore" ha permesso a Conad Nord Ovest di donare in Sardegna oltre 700.000 euro, interamente devoluti a favore delle strutture pediatriche del territorio per l'acquisto di importanti macchinari e per sostenere progetti utili a garantire le migliori cure a tanti piccoli pazienti.

Oggi a Cagliari si è svolto l'incontro per la simbolica consegna della donazione alla presenza del direttore generale dell'Arnas Agnese Foddis, del direttore Sanitario Raimondo Pinna, del direttore rete vendite Michele Orlandi e di una rappresentanza dei soci Conad del territorio.

"Il nostro impegno per la Comunità ed il territorio prosegue.

Anche quest'anno, insieme ai nostri Soci e grazie alla partecipazione e alla generosità dei nostri Clienti abbiamo raggiunto un ottimo risultato. - ha detto Orlandi - Crediamo molto in questo progetto, che ci vede impegnati già da anni al fianco di importanti ospedali pediatrici italiani". "Il reparto di Cardiologia Pediatrica della nostra azienda ospedaliera ha sempre coniugato l'assistenza con l'innovazione - ha aggiunto Foddis -Grazie alla donazione proveniente dalla campagna natalizia Conad avremo la possibilità di arricchire la nostra disponibilità tecnologica e quindi la nostra competenza scientifica a favore dei pazienti".