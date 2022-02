Calcio: passo avanti Cagliari, ora serve 1 punto e ½ a gara

Un altro piccolo passo verso la salvezza. Ma ora il tempo stringe: dodici partite alla fine del campionato e più o meno diciotto punti da conquistare per arrivare intorno alla fatidica quota quaranta che di solito garantisce la salvezza. Una vittoria buttata, però, ieri contro il Napoli. Lo ha detto Mazzarri che evidentemente, anche se non lo dice, in cuor suo qualche conticino magari lo sta facendo.

Nel girone di andata il Cagliari ha conquistato dodici punti in sette partite, 1,7 a gara. Ora, per arrivare a 40, dovrebbe tenere questa media: anzi basterebbe (si fa per dire) correre anche a un punto e mezzo a partita. Ma come sono queste gare? Ci sono ben quattro (o cinque) scontri diretti: il primo è quello del 13 marzo con lo Spezia, in Liguria. Arriverà dopo gli scontri in trasferta con il Torino (domenica prossima) e poi con la Lazio in casa. Il calendario prevede poi due gare alla Domus con squadre che lottano per Champions o scudetto come Milan e Juventus.

In mezzo una sfida con una quasi concorrente diretta, l'Udinese, ora a 4 punti dal Cagliari ma con due gare da recuperare. Dopo la sfida con la Juve ci sono le quattro gare della vita: Sassuolo in casa, Genoa fuori, Verona alla Domus e Salernitana in Campania. Dodici punti in palio che potrebbero decidere il futuro del Cagliari. Penultima giornata - visto l'equilibrio in vetta- terribile con l'Inter in casa. Poi una partita a Venezia che, con la classifica di adesso, sarebbe un'ultima di campionato camuffata da spareggio.

Il Cagliari sta facendo la corsa sui veneti: entrambi sono a quota ventidue, ma la squadra di Zanetti deve ancora recuperare la sfida con la Salernitana. Ma anche con un ipotetico più tre di Aramu e compagni, sarebbe scontro decisivo perché, con gli scontri diretti, in caso di vittoria, il Cagliari sarebbe promosso anche in caso di arrivo appaiati. Ora c'è il Torino: Mazzarri spera di recuperare Nandez e di avere di nuovo in piena forma gli acciaccati che ieri hanno iniziato la gara in panchina. Squadra in salute, combatte dall'inizio alla fine.