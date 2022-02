Turismo: nasce la Rete Imprese di La Caletta

Nella costa centro orientale della Sardegna, a Siniscola, nasce la "Rete Imprese di La Caletta" per la promozione e lo sviluppo del turismo sostenibile sulla scia della filosofia dello "slow-living": un modello che punta a trovare un equilibrio tra residenti e turisti in un sistema di integrazione di questi ultimi con la popolazione locale.

La Rete si è aggiudicata il bando "Sardegna isola sostenibile", per un importo di 148mila euro a fondo perduto, fondi erogati da Sardegna Ricerche e destinati alla promozione e allo sviluppo del turismo sostenibile.

Il fine è quello di creare crescita conservando il patrimonio naturalistico e responsabilizzando sia gli operatori che i visitatori a tutelare e rendere migliore il patrimonio ambientale presente.

Venticinque le aziende coinvolte e oltre 30 i sostenitori esterni. "Il programma della Rete - precisano Giannina Zedda e Davide Fais, due dei promotori della Rete - è ancora in fase di realizzazione e con la promozione del turismo a basso impatto ambientale e sociale, proviamo a costruire un futuro diverso per il nostro territorio, in cui l'ospite sia considerato come un residente temporaneo e integrato nella comunità. Sappiamo che è una sfida difficile ma la affrontiamo con entusiasmo".

Il progetto, che ha il supporto del Temporary Manager Pierluigi Mulas e della sua squadra tecnica, riguarderà l'intero territorio della Baronia e sarà denominato "Baronia Green Land".

"L'obiettivo - concludono Zedda e Fois - è quello di sviluppare una forte sinergia tra gli attori privati e gli attori pubblici (Gal, Provincia di Nuoro, Unione dei Comuni del Monte Albo, Ente Parco Tepilora) che potranno interagire per condividere e implementare le strategie di sviluppo comuni per la crescita del territorio".