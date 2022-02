Minaccia di morte i familiari, 52enne arrestato a Pirri

Tormentava i familiari per questioni legate alla loro attività commerciale, arrivando anche a minacciarli di morte. Un 52enne è stato arrestato ieri dai carabinieri a Cagliari per stalking.

Al 112 è arrivata la richiesta di aiuto da parte della cognata, che segnalava di essere stata minacciata. Sul posto sono arrivati i militari della Stazione di Pirri che hanno rintracciato il 52enne. Dai successivi accertamenti è emerso che l'uomo aveva effettivamente minacciato la cognata e gli altri familiari.

In passato era stato era stato denunciato per reati analoghi.

Adesso si trova ai domiciliari.