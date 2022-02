Calcio: cariche polizia fuori da stadio dopo Cagliari-Napoli

Scontri fuori dalla Domus dopo la gara tra Cagliari e Napoli. Subito dopo il triplice fischio dell'arbitro si sono sentiti dei boati, probabilmente petardi, all'altezza del settore occupato dai tifosi partenopei.

Successivamente sono partite le cariche delle forze dell'ordine per disperdere i tifosi rossoblù che aspettavano l'uscita degli avversari. Tra tifosi del Cagliari e del Napoli c'è una forte rivalità dal 1997 (spareggio a Napoli tra Cagliari e Piacenza) e anche oggi ci sono stati momenti difficili in città in concomitanza con l'arrivo dei tifosi napoletani.