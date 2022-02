Allarme manda in fumo furto a Postamat di Maracalagonis

Il sistema d'allarme ha mandato in fumo, sabato notte, un furto ai danni dello sportello bancomat delle Poste di Maracalagonis.

Il malvivente è entrato in azione intorno alle 23:25. "Ha manomesso l'Atm con arnesi da scasso nel probabile tentativo di un attacco black box - spiegano da Poste Italiane - una tecnica utilizzata per ingannare lo sportello automatico ed erogare denaro su richiesta. Il furto non è andato a buon fine grazie alla pronta rilevazione dell'allarme che ha consentito di allertare i Carabinieri intervenuti sul luogo dell'evento".

Il ladro, con il volto coperto, è stato immortalato dalle telecamere. Probabilmente voleva praticare un piccolo foro nello sportello bancomat e poi collegare il sistema 'black-box' che avrebbe sbloccato l'erogazione del denaro. Ma è stato costretto a lasciare il lavoro a metà fuggendo prima dell'arrivo dei carabinieri. "Nel 2021 - spiegano da Poste Italiane - sono stati il 60% i furti sventati negli uffici postali sardi, grazie ai alla infrastruttura di sicurezza di Poste Italiane che ha installato sistemi di custodia del denaro all'avanguardia". In particolare nella Città metropolitana di Cagliari e nella provincia del Sud Sardegna, ben 149 Uffici Postali uffici sono stati dotati di caveau blindato, altri 385 sportelli sono stati implementati con sistema RollerCash, particolari casseforti con cassetti che si aprono solo a conclusione di uina operazione. Ma non solo. "Nelle due province della Sardegna Meridionale sono presenti oltre 167 impianti di videosorveglianza a circuito chiuso che consentono attraverso un sofisticato software di videoanalisi predittiva di riconoscere automaticamente comportamenti sospetti e potenziali attacchi agli Atm, facendo partire in tempo reale la richiesta di intervento alle forze dell'ordine".