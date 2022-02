Litiga col padre e lo accoltella, grave un 61enne a Oristano

Un 61enne è stato accoltellato dal figlio al termine di una lite avvenuta questa sera in una abitazione a Oristano. Il ferito è stato trasportato all'ospedale Brotzu di Cagliari in codice rosso.

Il figlio, un 23enne, è stato bloccato dai carabinieri che in questo momento lo stanno interrogando. L'episodio è avvenuto in via Sassari. Padre e figlio, da quanto si apprende, avrebbero avuto una discussione legata all'utilizzo di un caricabatterie per cellulare. I due si sarebbero scambiati insulti e minacce, poi il figlio avrebbe afferrato un coltello, ferendo il genitore. Sul posto, probabilmente chiamati dagli altri componenti della famiglia, sono arrivati i carabinieri e un'ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito in ospedale.

Al momento non si conoscono le sue condizioni.