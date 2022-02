Stalking: minaccia l'ex moglie, arrestato 52enne a Quartu

Ha pedinato l'ex moglie, appostandosi vicino al luogo in cui lavorava o a casa, arrivando anche a minacciarla. Un uomo di 52 anni è stato arrestato dagli agenti del Commissariato di Quartu per atti persecutori e minacce nei confronti dalla ex.

Le indagini della Polizia sono scattate a seguito della denuncia presentata nei giorni scorsi dalla donna. La vittima ha raccontato ai poliziotti che l'ex marito si appostava nei pressi dell'abitazione e del posto di lavoro, costringendola a modificare le proprie abitudini di vita.

L'ultimo episodio risale a ieri mattina quando l'uomo si è presentato a casa della ex, bussando ripetutamente alla porta per farsi aprire, insultandola e minacciandola, brandendo un fucile da sub senza fiocina.

La donna ha subito chiamato il 113 e sul posto sono arrivati gli agenti del Commissariato che hanno arrestato in flagranza il 52enne.