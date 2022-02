CrossFit: la star Usa Froning a settembre ad Alghero

La prossima estate i fari del CrossFit internazionale saranno puntati su Alghero: il 2, 3 e 4 settembre la Riviera del corallo ospiterà il Wod War 4 Mori (WW4M - CrossFit) con protagonista indiscusso la star mondiale della disciplina, lo statunitense Rich Froning.

Un'edizione, quella in programma ad Alghero, che presenterà una novità assoluta: l'apertura totale agli adaptive team, nessuna categoria a parte e inclusione totale degli atleti con disabilità chiamati alla sfida. Con il WW4M, nato in seno al box sassarese Bad Boars Crossfit e sviluppato negli anni con la collaborazione di Insula Events, Comune di Alghero, Fondazione Alghero e Fondazione di Sardegna, l'isola ospiterà 128 team provenienti da ogni parte del globo, fra cui quello del campione a stelle e strisce, per un totale di 512 atleti in gara ed un indotto complessivo calcolabile in circa 15mila presenze sul territorio.

Ogni team in gara sarà composto da due donne e due uomini messi a confronto nelle quattro categorie previste: Elite, Open, Master Young e Master Classic. Tutto sarà articolato lungo 6 wod (4 wod + semifinali e finali).

L'evento godrà del supporto di quattro grandi testimonial: Marta Ricottini, Marina Novelli, Andrea Barbotti e il sardo Michele La Robina.