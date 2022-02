Calcio: Cagliari-Napoli; in vendita 4mila biglietti in più

L'Unipol Domus aprirà al 75% della capienza per la partita Cagliari-Napoli di lunedì 21 febbraio, come da ultimo decreto legge che annulla il precedente obbligo del 50%.

Subito disponibili circa 4000 tagliandi in più per chi volesse assistere alla gara contro i partenopei: lo stadio a metà della capienza aveva fatto registrare il sold-out già nella giornata di giovedì.

I biglietti, con prezzi a partire da 15 euro nelle curve, saranno in vendita dalle 13.30 di oggi online sul circuito TicketOne.

Previste tre tariffe uniche, una per settore. L'ingresso allo stadio sarà possibile presentando il proprio super green pass: non saranno valide le certificazioni verdi ottenute con il solo tampone. I tornelli apriranno alle 17.

All'interno dello stadio sarà obbligatorio utilizzare sempre la mascherina di tipo FFP2 a copertura di naso e bocca.