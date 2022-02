Auto finisce in un canale, due feriti a Cagliari

Una Smart con due persone a bordo è finita nel canale di Terramaini oggi pomeriggio a Cagliari.

Feriti conducente e passeggero, il più grave quest'ultimo trasportato con codice rosso in ospedale.

La dinamica non è ancora chiara, sul posto stanno operando gli agenti della polizia municipale intervenuti insieme ai vigili del fuoco che hanno soccorso conducente e passeggero e recuperato la vettura.

Un tratto di viale Marconi sia in direzione Quartu che viceversa è stato chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso.