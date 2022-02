A Sassari due giornate dedicate all'ecoendoscopia digestiva

(ANSA) - SASSARI, 19 FEB - Due giornate incentrate sul tema delle "Lesioni della parete del tratto digestivo superiore e inferiore" che rappresentano la seconda sessione del master "Eus Academy" in ecoendoscopia digestiva organizzato dall'Aigo, l'associazione italiana gastroenterologi ed endoscopisti digestivi ospedalieri. È l'evento che si è aperto ieri e si concluderà oggi al Santissima Annunziata di Sassari e che mette a confronto esperti del settore.

L'Aigo ha scelto di svolgere la parte teorico-pratica del corso a Sassari, dove ha sede il Centro di endoscopia digestiva dell'unità operativa di Gastroenterologia dell'Aou di Sassari.

La struttura, diretta dal dottor Luigi Cugia, è sul territorio centro di riferimento per il trattamento delle patologie biliopancreatiche, per la diagnostica e la terapia eco-endoscopica. L'ecoendoscopia è una tecnica diagnostico-terapeutica che negli ultimi anni si è ampiamente diffusa in molti centri per la possibilità di ottenere, con minima invasività, immagini ad alta risoluzione di strutture luminari ed extraluminari del tratto gastroenterico. Con l'agoaspirato ecoendoguidato è possibile ottenere contemporaneamente diversi risultati: diagnosticare, stadiare e definire la natura istopatologica di lesioni del tratto gastroenterico superiore, inferiore e delle strutture adiacenti.

La metodica si sta diffondendo e richiede, pertanto, la necessità di definire un corretto percorso formativo dell'ecoendoscopista per garantire un adeguato standard. "È una tecnica nata a fine degli anni Ottanta e perfezionata negli anni Novanta - ha detto la dottoressa Rita Pinna della Gastroenterologia dell'Aou e responsabile locale del master - che prevede, con un unico strumento con piattaforma dedicata, lo svolgimento di una ecografia endoluminale attraverso l'introduzione di uno strumento endoscopico. «Si tratta di una procedura di secondo e terzo livello - precisa ancora - attraverso la quale è possibile effettuare diagnosi e stadiazioni loco-regionali di tumori del tratto gastroenterico superiore e inferiore riscontrati con altre metodiche diagnostiche". (ANSA).