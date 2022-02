Pd: Borghi in Sardegna, ancora niente data per il congresso

Manca ancora una data per le primarie del Partito democratico sardo. Quel che è certo, "è esclusa l'ipotesi di un commissariamento politico", ha dichiarato il deputato Enrico Borghi, commissario ad acta nominato a dicembre da Enrico Letta per facilitare l'iter verso i congressi regionale, provinciali e locali, oggi a Cagliari per incontrare parlamentari, consiglieri regionali e gli esponenti delle diverse correnti.

Nella sede del Pd, in via Emilia, Borghi ha ufficializzato che i termini del 28 febbraio fissati a dicembre slitteranno per la concomitanza di due fattori - la recrudescenza della pandemia e l'elezione del presidente della Repubblica - e che chiederà al segretario nazionale di prorogare la funzione del commissario con l'obiettivo di fissare una nuova data del congresso. Le primarie saranno celebrate probabilmente ad aprile, se non a maggio.

Oggi Borghi vedrà anche i segretari provinciali, e poi si confronterà con l'attuale segretario facente funzioni Emanuele Cani: da questo triplice incontro, ha chiarito, "uscirà l'algoritmo che ci consentirà di definire una data". Primo obiettivo comune, ha aggiunto, "resta la convergenza unitaria su un nome condiviso". In caso non fosse possibile, si andrà comunque a primarie, fermo restando che "con il congresso puntiamo a esprimere un progetto di cambiamento dei livelli di governo di questa Regione, ad iniziare dalle prossime amministrative, a formare un partito all'altezza dell'esigenza di interpretare le difficoltà, a dare risposte alle diseguaglianze che questo territorio vive per la sua condizione di insularità". Secondo Emanuele Cani, "il percorso congressuale unitario è il modo per costruire meglio una proposta politica.

L'unità del partito si radica su una piattaforma condivisa di contenuti, non solo sulla proposta per eleggere segretario in modo condiviso". Ad ogni modo, ha concluso, "la priorità è che la comunità democratica abbia strutture nel pieno delle proprie funzioni".