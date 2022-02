Covid: il carnevale di Tempio si farà, ma a inizio maggio

Il Carnevale di Tempio, rinviato per il prolungarsi dell'emergenza pandemia, si svolgerà a maggio. La Giunta comunale di Tempio Pausania, in accordo con i consiglieri di maggioranza, il direttore artistico e i gruppi storici del Carnevale, che avevano aderito al bando per la realizzazione dei carri, hanno deciso ieri all'unanimità che l'edizione 2022 del "Carrasciali Timpiesu" si svolgerà il 7, 8, 12 e 14 maggio.

In particolare, domenica 8 maggio andrà in scena l'atteso matrimonio fra Re Giorgio e Mannena, mentre sabato 14 maggio in notturna, si terranno il processo e il rogo di Re Giorgio.

Restano da confermare le date, le modalità di partecipazione e la disponibilità per la discesa dei Carruleddi e la sfilata dei bambini, ipotizzate al momento per il 7 e 12 maggio.

"Le sorprese sono una prerogativa del Carnevale Tempiese e anche questa originale e particolare edizione 2022 non sarà da meno: non mancheranno carri ospiti e i gruppi estemporanei che saranno contattati dall'organizzazione per le modalità di partecipazione", promette il sindaco, Gianni Addis. "Il Carnevale rappresenta un momento importante per la città non solo sotto il profilo culturale e tradizionale, ma anche economico e turistico. La direzione artistica lavora già da tempo alla struttura del carnevale per la realizzazione di una edizione destinata comunque alla storia dell'evento".