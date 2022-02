Covid: contagi e ricoveri in calo in Sardegna, ma 9 morti

Ancora altri nove decessi in Sardegna dove si registrano però ancora cali dei contagi da Covid e dei ricoverati in area medica. Secondo il report giornaliero della Regione, infatti, i casi nelle ultime 24 ore sono 1.812 (-200) , di cui 1476 diagnosticati da antigenico).

Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 11612 tamponi con un tasso di positività del 15,6% I pazienti nei reparti di terapia intensiva sono 26 (+ ), mentre quelli in area medica scendono a 371 (-16). Sono, invece, 35827 i casi di isolamento domiciliare -196). Tra i nove decessi, quattro sono uomini - di cui 2 di 80 anni, gli altri di 71, e 93 anni - e una è una donna di 61 anni, tutti residenti nella Città Metropolitana di Cagliari. A questi si aggiungono un uomo di 64 e due donne di 86 e 93 anni, residenti nella provincia di Sassari, e un residente nella provincia di Nuoro, del quale non è stata fornita l'età.