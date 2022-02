Vaccini: Gimbe, oltre l'83% sardi ha completato ciclo 2 dosi

Superano quota 83,2% i sardi che hanno completato il ciclo vaccinale con le due dosi di vaccino anti Covid. La media dell'Italia resta, invece, più indietro con l'82,4%. A queste percentuali - come rileva la Fondazione Gimbe - bisogna poi aggiungere un ulteriore 2,9% di popolazione che ha ricevuto solo la prima dose. In termini assoluti sono 1.331.788 le persone vaccinate nell'Isola, che - al ritmo attuale di somministrazioni - potrebbe raggiungere l'85% entro marzo e il 90% di copertura entro giugno.

Più alta della media del Paese (85,7%) anche la percentuale di chi ha fatto la terza dose, 88%. I bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni che hanno completato il ciclo vaccinale rappresentano per ora il 27,3% (media Italia 25,4%) a cui aggiungere un ulteriore 16,4% (media Italia 10,7%) solo con la prima dose.