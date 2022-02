Lirico Cagliari: altro debutto sul podio, Jonathan Brandani

(ANSA) - CAGLIARI, 15 FEB - Prosegue con un debutto sul podio del teatro cagliaritano la Stagione concertistica del Teatro Lirico. Per il quarto appuntamento, Venerdì 18 febbraio alle 20.30 e sabato 19 alle 19 è atteso, sua prima volta nel capoluogo sardo, Jonathan Brandani.

Classe 1983, di origini lucchesi, poliedrico musicista e raffinato musicologo dal curriculum internazionale, dal 2021 è direttore artistico di Calgary Opera (Canada) e da alcuni giorni nuovo direttore artistico del Teatro del Giglio di Lucca.

Dirige l'Orchestra del Teatro Lirico, in partiture di Haydn, Mozart e Honegger, due celebri pagine del classicismo musicale settecentesco che dialogano con un interessante brano del 1920.

Il programma musicale prevede infatti l'esecuzione di: Sinfonia n. 101 in Re maggiore "L'orologio" Hob.I:101 di Franz Joseph Haydn; Pastorale d'été H. 31 di Arthur Honegger; Sinfonia n. 38 in Re maggiore "Praga" K. 504 di Wolfgang Amadeus Mozart. Lo spettacolo ha una durata complessiva di un'ora e 30 minuti circa, compreso l'intervallo.

Ai giovani under 30 ed ai disabili sono applicate riduzioni del 50 per cento sull'acquisto di abbonamenti e biglietti. Ulteriori agevolazioni sono previste per gruppi organizzati. (ANSA).