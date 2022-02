Travolte mentre attraversano la strada, gravi due 20enni

Nuovo incidente stradale a Cagliari che vede coinvolti dei pedoni, a distanza di 10 giorni dalla morte del bimbo di 15 mesi ucciso sulle strisce pedonali, mentre si trovava nel passeggino condotto dalla madre. Due ragazze di 20 anni sono state travolte da un'auto mentre attraversavano la strada a Cagliari e sono state trasportate in gravissime condizioni in ospedale. L'incidente è avvenuto alle 5,30 in viale Marconi all'altezza del centro medico. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione da parte della polizia municipale.

Le due giovani stavano attraversando, probabilmente erano appena uscite da uno dei locali della zona e stavano andando a prelevare l'auto per tornare a casa, quando sono state travolte da una Renault guidata da una donna di 62 anni residente a Quartu Sant'Elena (Città metropolitana di Cagliari). L'impatto è stato violentissimo: le due dopo l'urto su cofano e parabrezza dell'auto sono state sbalzate sull'asfalto. L'automobilista si è fermato per soccorrerle.

Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia municipale e le ambulanze del 118 che hanno trasportato le ferite al Brotzu e al Policlinico. Le loro condizioni sono gravi. L'automobile coinvolta nell'incidente è stata sequestrata. Sono in corso tutti gli accertamenti da parte della polizia municipale per ricostruire l'esatta dinamica.