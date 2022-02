Scuola musica, protesta lavoratori per salari troppo bassi

Sit-in con bandiere e proteste questa mattina a Cagliari davanti alla sede dell'Assessorato comunale alla Pubblica Istruzione.

In strada un gruppo di lavoratori della Scuola civica di musica.

Pomo della discordia, i salari. Troppo bassi - protestano i dipendenti e, con loro, il Sindacato generale di base.

"Impossibile - ha detto il rappresentante Sgb Luca Locci - sopravvivere con 500 euro quando bisogna pagare affitto, bollette e pasti".

Le domande delle scorse settimane ("chi avrebbe dovuto garantire nell'appalto i vincoli salariali e di tutela dei lavoratori? Chi ha sbagliato a non tutelare i lavoratori dell'appalto?") troveranno risposte e soluzioni proprio con il nuovo appalto.

"Siamo stati ricevuti dalla dirigente - ha detto Locci - e ci ha assicurato che questi problemi saranno risolti dopo la scadenza dell'appalto in corso. Gli uffici sono al lavoro, sarà garantita una base minima oraria nella retribuzione. Nel frattempo saranno messi in campo strumenti per aiutare i lavoratori in difficoltà".