Innovazione nelle farmacie, accordo Tim-Federfarma Cagliari

Tim e Federfarma Cagliari hanno siglato un accordo di collaborazione per favorire l'adozione di soluzioni digitali rivolte alle farmacie della provincia.

L'accordo, siglato da Maria Pia Orrù, presidente di Federfarma Cagliari, e Mauro Manzuoli, responsabile Sales small business Centro di Tim, ha l'obiettivo di supportare le imprese associate nel percorso di trasformazione digitale attraverso l'adozione di servizi e piattaforme tecnologiche di nuova generazione in grado di rispondere alle rinnovate esigenze del settore.

Grazie a questo accordo gli associati a Federfarma Cagliari potranno usufruire di condizioni particolari per l'utilizzo di alcune applicazioni offerte da Tim per la gestione dei dati in sicurezza, lo smart working, il digital marketing e l'e-commerce, oltre a soluzioni di connettività. Infatti, per offrire una connessione più potente e più sicura sono state inserite nell'accordo le soluzioni "Sempre connesso Fwa" e il Tbond Multilink che consente, attraverso un'infrastruttura cloud e il router Tbond, di potenziare la velocità e la larghezza della banda.

"Federfarma Cagliari è particolarmente soddisfatta di sottoscrivere un accordo strategico per lo sviluppo digitale delle farmacie associate - dichiara Maria Pia Orrù -. Grazie all'accordo con Tim i nostri associati potranno avere a disposizione gli strumenti necessari per portare avanti le loro attività quotidiane e quelle straordinarie richieste in questo periodo di emergenza e siamo lieti di offrire loro un servizio di pubblica utilità".

"Tim, grazie all'accordo con Federfarma Cagliari, conferma la propria capacità di mettere a disposizione delle realtà imprenditoriali del territorio un bouquet di servizi innovativi, che attraverso l'adozione di piattaforme e servizi evoluti, vanno oltre la mera connettività - dichiara Mauro Manzuoli, -.

Il nostro obiettivo è quello di accompagnare i professionisti nel percorso di trasformazione digitale, con la volontà di portare l'innovazione ed essere a fianco delle imprese, che rappresentano la nostra eccellenza produttiva, nello sviluppo del loro business, contribuendo in questo modo alla ripartenza del Paese".