Giunta: Solinas,presto verifica per affrontare ultimi 2 anni

"E' sicuramente normale che tutta la maggioranza si ritrovi per valutare la squadra di governo più opportuna per portare avanti i progetti che ci prefiggeremo di raggiungere negli ultimi due anni di legislatura, ed è normale avere priorità e un'agenda nuova rispetto al periodo della più grave emergenza che abbiamo vissuto in questi anni". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Christian Solinas a margine della discussione della Finanziaria 2022, confermando così che il rimpasto della squadra di Governo ci sarà.

Dopo la manovra, ha anche annunciato, "completeremo il quadro del nuovo assetto burocratico della Regione in modo tale da restituire un'amministrazione più rapida e vicina alle esigenze dei cittadini".

Il governatore si riferisce, in questo caso, alle nomine necessarie per attuare la legge 107 sulla riorganizzazione della presidenza della Regione. Solinas ha aggiunto che, dopo la legge di stabilità, la maggioranza lavorerà su un provvedimento omnibus bis "per dare risposte a sistema economico produttivo, alle famiglie e ai cittadini per accompagnare la ripresa di una nuova normalità dopo pandemia. Troveranno spazio misure che mettano insieme interventi che possiamo fare col Pnrr, con risorse derivanti da nuovi accordi stipulati con lo Stato e con una serie di interventi per mitigare aumenti che i cittadini e imprese stanno subendo a causa dei costi dell'energia sul trasporto".