Covid ferma corse coi cavalli del Carnevale Santu Lussurgiu

"Dopo numerose interlocuzioni e confronti tra di noi e con le Istituzioni, dopo aver atteso gli sviluppi dei provvedimenti nazionali che, nella loro successione cronologica, continuano a reiterare la necessità di garantire la massima attenzione nel ridurre al minimo le occasioni di possibile contagio, ci vediamo costretti con grande dispiacere a sospendere l'edizione 2022 de Sa Carrela 'e nanti, rimandando l'organizzazione ad un prossimo periodo in cui, speriamo tutti vivamente, sia terminato definitivamente questo incubo della pandemia da coronavirus". Lo annunciano, in una nota, il sindaco del Comune di Santu Lussurgiu, Diego Loi, e il presidente dell'Associazione Cavalieri Sa Carrela 'e nanti, Diego Deriu.

"Nel compiere all'unisono questo difficilissimo percorso, crediamo di dover proteggere la Comunità, e che il rispetto dovuto ai cittadini sia lo stesso che dobbiamo garantire anche nel preservare l'immagine e le caratteristiche della nostra manifestazione: non riusciamo ad immaginare una edizione de Sa Carrela 'e nanti senza pubblico, senza quella dimensione di convivialità che ne costituisce, unitamente alla orgogliosa esibizione delle abilità dei nostri cavalieri, la caratteristica sostanziale così apprezzata da tutti - spiegano - Vogliamo il ritorno a festeggiamenti della nostra tradizione senza riserve, senza limitazioni, che dia spazio alla bellezza, alla forza travolgente e al grande senso di ospitalità che la nostra Comunità ha saputo sempre offrire".

"Che questo nuovo sacrificio di rinuncia, sia da stimolo per lavorare con entusiasmo per la costruzione della prossima edizione della manifestazione al pieno delle sue potenzialità, auspicando appunto tempi più sereni - concludono - Siamo convinti che i nostri concittadini potranno capire le difficoltà di questo momento, e ringraziamo sin d'ora anche tutti gli appassionati delle nostre tradizioni per la comprensione".