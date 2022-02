Basket: rinviata per Covid la gara Sassari-Virtus Bologna

Il Covid fa saltare l'attesa sfida di campionato tra la Dinamo Sassari e la vice capolista Virtus Bologna, in programma domenica 13 febbraio alle 18 al PalaSerradimigni.

Dopo il riscontro di diversi casi di positività al coronavirus fra i giocatori sassaresi, dal 5 febbraio scorso, secondo le disposizioni della Asl di Sassari, il gruppo squadra è in quarantena e visto che le condizioni in questi giorni non sono cambiate, lo resterà almeno fino al 13 febbraio compreso.

Per questo motivo la Lba ha comunicato oggi il rinvio della gara interna contro Bologna. È la seconda partita di fila che Sassari salta per Covid, dopo quella di domenica scorsa a Trieste. Ora la speranza è che il gruppo squadra si negativizzi prima della Final eight di Coppa Italia a Pesaro, che inizierà il 16 febbraio con la gara fra la Dinamo e Milano.