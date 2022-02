Finanziaria: si lavora per approvare manovra entro il 18

Il Consiglio regionale punta a licenziare la Finanziaria 2022 entro la prossima settimana. Le condizioni per lavorare con celerità sono state definite nella seduta della commissione Bilancio convocata questo pomeriggio per il parere sugli emendamenti.

Relativamente ai 564 presentati, il parlamentino guidato da Stefano Schirru (Psd'Az) ha dichiarato parere contrario sulle proposte soppressive, parziali e totali, e parere negativo su tutte quelle puntuali. Dovrebbero restare in piedi una manciata di emendamenti della maggioranza e un centinaio dell'opposizione che domani andranno incontro a un'ulteriore scrematura.

Questi i correttivi che dovrebbero essere condivisi da entrambi gli schieramenti: i fondi per la distribuzione dei microinfusori per i diabetici, ulteriori risorse per il turnover di Forestas, 2,4 milioni di euro per l'Oncologico Businco, fondi per la macchina antincendio, per gli incentivi a medici di base e pediatri in zone disagiate.

Tra gli emendamenti su cui spinge in particolare l'opposizione, e che dovrebbero avere il benestare di tutte le forze politiche, ci sono quello per lo stanziamento di ulteriori risorse per lo spettacolo, per il commercio e l'artigianato, per gli incentivi ai lavoratori della sanità di agenzie esterne.