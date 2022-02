Finanziaria: crepa in maggioranza, centristi "si cambi passo"

Centristi all'attacco della maggioranza di cui fanno parte, durante la discussione generale della Manovra 2022 da oltre nove miliardi di euro approdata ieri in Consiglio regionale. "Mancano due anni alla fine della Legislatura e ne approfitto per fare il punto su ciò che è stato fatto e non è stato fatto - ha premesso Antonello Peru (Cambiamo-Udc) in Aula - ho molto rispetto per le istituzioni e per il presidente della Regione, ma ne ho di più per chi sta fuori da questo palazzo". Ebbene, "è arrivato il momento giusto per cambiare rotta e passo, e non giustifichiamoci dietro la pandemia".

Peru ha ricordato che "qualcuno accusa il Consiglio regionale di aver varato pochi provvedimenti: non sono d'accordo, la verità è che a tanti provvedimenti non si riesce a dare concretezza e realizzazione". Ora, "chiedo ai colleghi della maggioranza perché succede questo? Dopo tanti anni siamo riusciti ad allinearci con le Regioni più evolute sul fronte del diabete: il 4 novembre la Consulta regionale per la diabetologia ha approvato le linee guida per la distribuzione di sensori e microinfusori. Sarebbe bastata una delibera di Giunta per avviare l'iter della distribuzione, ancora quella delibera non c'è". Eppure, "credo che per redigere una delibera di Giunta servano pochi giorni, e non pochi mesi: perché siamo così lenti, delle lumache? Qualcuno lo spieghi".

Peru parla anche della riforma degli enti locali: "E' in stallo e ora stiamo perdendo le risorse sulla rete metropolitana: per questo presenteremo un emendamento per riequilibrare il gap". La verità, conclude, è che continuiamo a "correre con i pesi alle caviglie". Per la maggioranza hanno preso la parola anche il vicecapogruppo della Lega Andrea Piras e il consigliere del Psd'Az Giovanni Satta. Per il resto, solo interventi dell'opposizione che ha stigmatizzato, per lo più, le misure della Finanziaria per combattere lo spopolamento. L'Aula riprenderà alle 17 con i capigruppo. Previsto stasera il passaggio agli articoli.