Cade una gru vicino a una scuola a Nuoro, paura e 2 feriti

Paura in via Malta a Nuoro, vicino ad una scuola elementare, dove intorno alle 13.15 si è ribaltata una gru di una impresa edile impegnata nella ristrutturazione della facciata di una casa. Nell'incidente sono rimasti leggermente feriti due operai, entrambi accompagnati all'ospedale San Francesco per un controllo.

Pericolo scampato per gli alunni dell'istituto scolastico: la gru infatti è caduta poco prima dell'uscita dei bambini per la fine delle lezioni. Sul posto sono intervenute le forze dell' ordine per i rilievi e per accertare eventuali responsabilità. Poco dopo i vigili del fuoco del comando provinciale di Nuoro hanno rimosso il pesante macchinario.