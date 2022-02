Raffiche di vento a Cagliari, albero cade e danneggia 2 auto

Sono oltre una ventina gli interventi effettuati dai vigili del fuoco di Cagliari per i danni causati dal forte vento che da questa mattina soffia su tutto il Cagliaritano e in gra parte dell'Isola.

Decine le chiamate al Comando provinciale e alla centrale operativa della polizia municipale per cornicioni, pali e rami pericolanti, o per bidoni dell'immondizia e transenne spostate dalla fuori del vento.

L'episodio più grave si è verificato in via Flavio Gioia, nel quartiere Cep, dove un pino è stato sradicato ed è caduto sopra due auto in sosta danneggiandole.

Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della polizia municipale e gli uomini del verde pubblico che si occuperanno di rimuovere la pianta.

Intanto il sindaco Paolo Truzzu ha disposto con un'ordinanza la chiusura, nelle fascia pomeridiana di oggi e in ogni caso fino alla cessazione delle condizioni meteorologiche avverse, dei parchi e dei cimiteri cittadini.