Per studenti Ied Cagliari in palio 5 borse di studio

L'Istituto Europeo di Design (Ied) e la Fondazione Francesco Morelli intendono promuovere il diritto allo studio dei giovani creativi di talento attraverso un supporto socio-economico. In palio la scuola mette trentasei borse di studio per tutte le sedi italiane. Per la sede di Cagliari sono cinque le borse di studio per altrattanti studenti meritevoli a copertura totale della retta di frequenza dei corsi triennali in Product Design, Interior Design, Fashion Design e Media Design. Unico costo a carico dello studente resta la tassa di iscrizione.

Per partecipare alla selezione è necessario effettuare sul sito di Ied la registrazione e caricare il materiale richiesto, quale la certificazione Isee universitario o modulo Isee corrente o con componente aggregato (i candidati dovranno dimostrare di appartenere a una fascia di reddito non superiore a 15.000 euro), una copia della carta di identità, una lettera motivazionale e un progetto libero che racconti la propria idea di creatività, entro e non oltre il 21 febbraio 2022. Per la registrazione e le informazioni sul regolamento qui il link: https://www.ied.it/blog/borse-di-studio-per-il-sostegno-allo-stu dio/81213