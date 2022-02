Operaio investito da un camion gru, ferito a Sassari

Un operaio di 50 anni, dipendente di un'impresa edile di Sassari, è rimasto ferito a una gamba, schiacciata tra il camion gru della ditta e un'auto parcheggiata, dopo che il mezzo di lavoro, forse per un guasto ai freni, si è messo in marcia da solo. L'incidente è avvenuto in via Sorso. L'uomo, che aveva appena scaricato dell'attrezzatura dal camion, ha cercato di risalire a bordo per riazionare il freno a mano, ma non ha fatto in tempo. Il camion si è schiantato su una Fiat 500 parcheggiata a pochi metri, schiacciando una gamba del 50enne.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Sassari e un'ambulanza del 118 che ha prestato le prime cure all'operaio per poi accompagnarlo all'ospedale Santissima Annunziata. Le sue condizioni di salute non sono gravi. Militari e ispettori dello Spresal di Sassari sono al lavoro per ricostruire i fatti e accertare eventuali responsabilità.