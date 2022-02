Maltempo: forte vento e mareggiate, allerta sino a stasera

Allerta meteo per forte vento e mareggiate in Sardegna. La Protezione civile ha emesso un avviso a partire dalla scorsa mezzanotte e sino alle 18 di oggi, lunedì 7 febbraio. "Si prevedono - si legge nel bollettino - venti forti da ovest nord-ovest, localmente di burrasca sulle coste settentrionali della Gallura. I venti forti nelle ore centrali della giornata interesseranno tutte le coste a eccezione delle coste sottovento al Gennargentu, le zone interne come Campidano, Nurra e i crinali. Saranno possibili anche mareggiate sulle coste esposte a ovest nord-ovest".