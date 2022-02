La vita nelle miniere del Sulcis, online raccolta interviste

E' on line la raccolta delle interviste relative al progetto "Il lavoro e la memoria", dedicato ai lavoratori delle miniere del Sulcis Iglesiente.

Un esempio di partecipazione tra Ministero della Cultura-Soprintendenza archivistica della Sardegna e Istituto centrale Archivi, Università degli Studi Roma Tre e Fondazione di Sardegna.

Nella digital library Ti racconto la storia, concepita dalla Direzione generale Archivi e dall'Istituto centrale per gli archivi come portale tematico del Sistema Archivistico Nazionale (San), è consultabile la sezione dedicata alla memoria orale del Sulcis Iglesiente.

Il progetto di digitalizzazione, indicizzazione e descrizione della collezione è stato sviluppato attraverso un accordo di collaborazione scientifica tra il Dipartimento di Scienze della formazione dell'Università Roma Tre (referente di progetto la prof.ssa Liliosa Azara, con la collaborazione della prof.ssa Eloisa Betti dell'Università di Bologna), la Soprintendenza archivistica della Sardegna (soprintendente dott.ssa Monica Grossi, referente di progetto dott.ssa Consuelo Costa) e l'Istituto Centrale per gli Archivi (dirigente dott.ssa Elisabetta Reale, referente di progetto dott. Pasquale Orsini), volto a promuovere e realizzare progetti di valorizzazione del patrimonio archivistico custodito presso l'Archivio storico minerario dell'Igea, con particolare riferimento alla raccolta di testimonianze orali relative al lavoro e alla vita nelle aree minerarie.

Il progetto raccoglie le testimonianze di operai, impiegati, medici e dirigenti che hanno lavorato nei siti minerari attivi tra la fine dell'Ottocento e la fine del Novecento nei territori del Sulcis Iglesiente.