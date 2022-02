Calcio: Cagliari, il nuovo "acquisto" è Pereiro

di Stefano Ambu

ll Cagliari vince e respira: il due a uno con l'Atalanta significa quartultimo posto. Anche se bisogna considerare che il Venezia, due punti sotto, ha una partita in meno.

Ma a incoraggiare i tifosi è soprattutto la reazione della squadra in questo avvio di 2022: dal giorno della Befana ha conquistato in cinque partite ben dieci punti, con una media di due a match. Dieci, tanti quanti ne aveva totalizzato in tutto il girone d'andata, nelle diciannove gare precedenti con poco più di mezzo punto a gara.

Ma è una squadra che corre di più rispetto al passato. E che "copre" più metri quadrati di campo. Ieri ha vinto senza i suoi top player e uomini mercato Joao Pedro e Nandez. E, prima della gara, si è fatto male anche Pavoletti. Le assenze si sono notate di meno perché il collettivo ha nascosto tutti i problemi. Anche se Mazzarri stato chiaro: bisogna continuare a correre perché la salvezza è tutta da conquistare.

Finora sta pagando il mercato delle cessioni o delle risoluzioni eccellenti come quelle di Godin e Caceres. E una nuova dinamicità della difesa che ha trovato, nella campagna acquisti, due rinforzi come Goldaniga e Lovato. E, in casa, una sorpresa come Obert.

A proposito di tesori che non si sapeva di avere in rosa, il 2022 ha fatto vedere un nuovo Pereiro. Prima non si sapeva nemmeno bene dove metterlo. Adesso si scopre che sa fare tutto.

Anche l'attaccante puro, in caso di necessità: la prima doppietta in maglia rossoblù è stata realizzata con due tocchi sotto porta da uomo da area di rigore.

Talento finora inespresso (con le eccezioni di Cagliari Parma dello scorso campionato e di Cagliari Bologna di questa stagione), l'uruguaiano sta trovando ritmo, cattiveria e continuità. E dire che sino alla gara con il Bologna stava per essere ceduto nel mercato di gennaio. Anche perché i numeri fino a quel momento erano contro di lui. Nelle due stagioni precedenti e sino a dicembre della terza aveva realizzato appena tre gol.

Ora ha raddoppiato: è a quota sei marcature in rossoblù con tre reti nelle ultime cinque partite. Con il Psv Eindhoven ne segnava 10-11 a campionato: ora Mazzarri ha ritrovato il Pereiro "olandese". E questa settimana spera di ritrovare anche Altare e Zappa, fuori per Covid, Pavoletti e Nandez, infortunati, e Keita, fresco campione d'Africa. E poi con l'Empoli ci sarà Joao Pedro, ieri fermo per squalifica.