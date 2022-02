Rissa tra ragazzine a Sassari, le due minori in comunità

(ANSA) - SASSARI, 05 FEB - La squadra mobile della Questura di Sassari, su disposizione del Giudice del Tribunale per i minorenni di Sassari, ha eseguito la misura cautelare del collocamento in comunità nei confronti delle due minorenni coinvolte nella rissa avvenuta lo scorso 24 gennaio in via Cedrino, di fronte all'Istituto Alberghiero di Sassari.

Le due ragazzine erano state denunciate assieme ad altre due giovani per quell'episodio e altri simili, risalenti alle ore immediatamente precedenti a quella rissa che aveva fatto il giro della città e non solo, ripresa da numerosi testimoni e rilanciata sulle chat di WhatsApp.

Le indagini partite subito dopo l'intervento della squadra Volante aveva permesso di accertare che in quegli scontri a più riprese erano stati usati un manganello metallico, una pietra, un martello e un tirapugni. Qualche ora dopo le quattro ragazze sono state denunciate per rissa, mentre le due minorenni sono state denunciate anche per porto abusivo di armi. (ANSA).