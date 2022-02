Molesta una 18enne e tenta di farla salire in auto

Ha infastidito e molestato una 18enne, tentando di costringerla a salire sulla sua auto. Un 45enne di Sarroch è stato denunciato dai carabinieri per violenza privata.

L'uomo mentre transitava ieri alle 23:30 a bordo di un'auto in via Trieste ha avvicinato una studentessa di 18 anni che stava camminando, offrendole un passaggio. La giovane ha rifiutato. Il 45enne a quel punto l'ha afferrata da un braccio per costringerla a salire sull'auto, ma la 18enne si è messa a urlare ed è fuggito.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della Stazione di Stampace che hanno raccolto la testimonianza della studentessa. La giovane ha fornito il numero di targa del veicolo a bordo del quale il 45enne si era allontanato: è stato così rintracciato e denunciato.