Covid: oltre 3500 contagi e 5 morti in Sardegna

Contagi in netto aumento in Sardegna, ma il dato record di 3.536 casi di positività al Covid registrati nelle ultime 24 ore tiene conto anche di quelli diagnosticati con test antigenico, nel rispetto di quanto indicato nella recente ordinanza del presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas.

Dei 3.536 casi dichiarati, 2.323 sono stati diagnosticati da tampone antigenico, sulla base di 4.060 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 20.836 tamponi per un tasso di positività che schizza al 16,9%.

Resta stabile il numero di ricoverati nei reparti di terapia intensiva, 31, mentre i pazienti in area medica sono 367 (- 12); 25.364 i casi di isolamento domiciliare (+ 2187).

Si registrano cinque decessi: una donna di 71 e un uomo di 81 anni, residenti nella Città Metropolitana di Cagliari; un uomo di 79 anni della provincia del Sud Sardegna, e due pazienti residenti in provincia di Nuoro.