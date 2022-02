Usi civici a Oristano, possibile svolta per Torre Grande

Arriva ad una svolta il problema dei terreni gravati da usi civici nel Comune di Oristano. La svolta arriva dalla condivisione tra amministrazione e Regione del percorso per il trasferimento dei vincoli, rimettendo in moto un iter che si era interrotto nel 2018 a causa di una sentenza della Corte Costituzionale e che oggi può riprendere a seguito del recepimento da parte della Regione della nuova normativa nazionale.

"Si parte con Torre Grande, ma l'obiettivo è arrivare a una rapida soluzione per l'intero territorio comunale, mettendo la parola fine a un problema vecchio di decenni, dando finalmente una risposta positiva alle legittime aspettative di 200 famiglie oristanesi", spiegano il Sindaco Andrea Lutzu e l'assessora agli usi civici Maria Bonaria Zedda. La gran parte dei vincoli gravano su Torre Grande e dalla soluzione del problema di quell'area seguirà a cascata la soluzione anche per le altre aree della città e delle frazioni.

Nelle terre gravate da uso civico non si sarebbe potuto costruire, ma nel corso degli anni si è edificato e le proprietà sono state oggetto di compravendita oggi non più consentite. Il piano del Comune punta a spostare i vincoli in altre zone di proprietà comunale per complessivi 55 ettari: a Torre Grande le aree sono quelle sul lato destro rispetto alla Torre costiera (verso il porticciolo) e sul lato sinistro all'ingresso della borgata per un totale di 16 ettari, l'uso civico sarà trasferito nella pineta.

"Trasferendo l'uso civico valorizziamo le caratteristiche ambientali di parchi e pinete - concludono Lutzu e Zedda - L'obiettivo principale però è la soluzione definitiva di un problema che limita il diritto di proprietà di tanti cittadini oristanesi che potranno nuovamente disporre in pieno delle loro proprietà anche ai fini delle eventuali relative compravendite". Ora la palla passa all'assessorato all'Agricoltura al quale verranno inviati tutti gli atti e i documenti necessari all'accoglimento della richiesta di autorizzazione al trasferimento dei diritti di uso civico di Torre Grande.