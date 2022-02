Toro allo stato brado semina il panico a Genuri

(ANSA) - CAGLIARI, 04 FEB - Il centro di Genuri oggi si è trasformato per qualche ore in quello di Pamplona. Un toro allo stato brado ha seminato il panico, tanto che sono dovuti intervenire carabinieri e barracelli. L'animale, già ferito, è stato abbattuto.

Il toro, da quanto si apprende, da diverso tempo si aggirava nelle campagne di Genuri e lungo le stradine della zona seminando il panico, danneggiando automobili e recinzioni.

Nessuno ha avuto il coraggio di avvicinarlo, viste le sue dimensioni. Ieri mattina, giornata di caccia, qualcuno ha pensato di mettere fine alle scorribande del gigantesco animale, sparandogli una fucilata. Il toro è stato ferito a una zampa ed è fuggito. Ma questa mattina ha raggiunto il centro abitato di Genuri terrorizzando e cercando di caricare chiunque incrociasse. "Aveva la testa grande quanto una lavatrice - raccontano alcuni testimoni - ha attraversato alcune strade del paese".

Sul posto sono arrivati i carabinieri della Stazione di Barumini dipendente dalla Compagnia di Sanluri, i barracelli e il veterinario. Per preservare l'incolumità dei cittadini sono state chiuse alcune strade. Alla fine non è stato possibile bloccarle il toro e i barracelli lo hanno abbattuto. (ANSA).