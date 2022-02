Scuola: in Sardegna boom di iscrizioni allo Scientifico

Lo Scientifico è la scuola più scelta dagli studenti sardi una volta terminate le medie. Un vero e proprio boom. Lo dicono i primi numeri rilevati dal ministero dell'Istruzione sulla base delle iscrizioni online. In Sardegna non c'è proprio confronto: il 14,9 per cento (e passa perché vanno aggiunti le diramazioni sportive, 4,8%, e di scienze applicate, 8,4%) degli studenti scommette sul liceo che punta su matematica e scienze per la preparazione dei suoi allievi.

In generale i dati sanciscono la vittoria dei licei (61,3%) sui tecnici (27,4) e sui professionali (11,3). Dietro lo Scientifico, c'è il Linguistico con l'8,6%. Il Classico è al terzo posto con il 7,7 per cento delle preferenze. Scienze umane molto vicine ai licei che usano il vocabolario di greco: 7,1 per cento. L'Artistico invece è scelto dal 5,5 per cento dei ragazzi che si affacciano alle superiori. Tra i tecnici le preferenze vanno agli istituti che si occupano di tecnologia: praticamente il doppio (18%) delle scuole che prediligono i temi economici (9,4).

La regione che sceglie maggiormente i licei è, come negli scorsi anni, rimane il Lazio (69,6%). Conferme anche per il Veneto, che accorda il più alto numero di preferenze ai tecnici (38,3%), e per l'Emilia-Romagna, prima nella scelta dei professionali con il 15,9%.