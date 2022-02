Redditi consiglieri regionali, Sechi (Udc) è il più ricco

(ANSA) - CAGLIARI, 04 FEB - Dichiarazioni dei redditi degli onorevoli sardi on line, nel sito del Consiglio regionale. Si fa riferimento ai guadagni del 2020. La top ten è occupata da soli consiglieri di maggioranza: quattro centristi, quattro del Psd'Az, uno della Lega e uno del Misto.

Primo in classifica (come lo scorso anno) è il capogruppo dell'Udc Gianfilippo Sechi, medico del lavoro che dichiara di aver guadagnato nel 2020 408mila euro, quasi il doppio rispetto a dodici mesi fa. Seguono Pietro Moro (Udc) con 210mila euro, Nanni Lancioni (Psd'Az) con 172mila, Gianfranco Stara (Italia Viva-Udc) con 168mila, Giorgio Oppi (Udc) con 131mila, Elena Fancello (Psd'Az) con 129mila, Roberto Caredda (Misto) con 116mila, il presidente dell'Assemblea Michele Pais (Lega) con 111mila, il presidente della Regione Christian Solinas con 109mila e Stefano Schirru (Psd'Az) con 97mila annui.

Dichiara "solo" 51mila euro Rossella Pinna (Pd), ultima in classifica ma solo perché è entrata a far parte del Consiglio nel giugno del 2020. Davanti a lei, in fondo alla classifica, ci sono il sardista Domenico Gallus con 76mila euro, il coordinatore regionale della Lega Dario Giagoni con 78mila e poi almeno undici consiglieri che denunciano 79.200 euro. (ANSA).