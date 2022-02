Olzai senza medico, bandiere a mezz'asta in segno di lutto

(ANSA) - NUORO, 04 FEB - Agli 800 cittadini di Olzai, paese montano della Barbagia, il diritto alla salute è stato negato: da più di un anno, precisamente dall'1 gennaio 2021, manca il medico di base e a questo si aggiunge l'assenza del pediatra dall'1 febbraio scorso, assenze che lasciano la comunità senza assistenza sanitaria.

L'amministrazione comunale, guidata dalla sindaca Maria Maddalena Augus, non ci sta e ha iniziato una singolare protesta: con una delibera di Giunta, la sindaca e la sua squadra hanno proclamato per una settimana il lutto cittadino esponendo nella casa comunale le bandiere a mezz'asta dell'Italia, dell'Europa e della Regione Sardegna.

Un gesto per richiamare "alla responsabilità le istituzioni, in primis Stato e Regione che il diritto alla salute lo dovrebbero garantire a tutti indipendentemente dal numero degli abitanti di ogni paese - ha detto all'ANSA la sindaca Agus -. Come comunità ci troviamo in una grave condizione di sofferenza da oltre un anno siamo senza medico e qui una grande fascia della popolazione è anziana e bisognosa di cure. Ora stiamo patendo anche l'assenza del pediatra che va a toccare un' altra fascia debole della popolazione e per noi noi la situazione diventa intollerabile. I miei cittadini sono stati priviati di un diritto essenzaile come quello della salute e non possiamo più assistere in silenzio a questo stato di cose. Per questo - conclude la sindaca - abbiamo voluto mandare un messaggio forte, che scuota le istituzioni che dovrebbero garantire a tutti un diritto previsto dalla Costituzione". (ANSA).