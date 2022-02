Notti stellate all'Osteria del Forte con chef Andrea Berton

Andrea Berton e Alessandro Cocco aprono il calendario delle Notti Stellate 2022 con una serata a quattro mani all'Osteria del Forte, a Cagliari, in programma il 22 febbraio prossimo. Una stella Michelin, chef Breton inizia la sua avventura in cucina negli anni '90, prima al fianco di Gualtiero Marchesi, poi 4 anni con Alain Ducasse al Louis XV di Montecarlo. Nel 2005 inizia la collaborazione col Ristorante Trussardi alla Scala dove ottiene la prima stella Michelin nel 2008 e nel 2009 la seconda. Nel 2013 inaugura a Milano il Ristorante Berton e a seguire il Ristorante "Berton al Lago" presso l'hotel il Sereno sul lago di Como: entrambi portano a casa una stella Michelin entro il primo anno di apertura.

Nel 2019 la cucina dello chef raggiunge le più mondane vette italiane grazie alla collaborazione con il SuperGdi Courmayeur, programma che si aggiunge ai numerosi progetti nazionali e internazionali con il Forte Village Resort, il Jumeirah Zabeel Saray's Sultan dining room a Dubai, il Badrutt's Palace a Sankt Moritz, il Club Med Cefalù, l'Hotel de Paris di Montecarlo e l'Hotel Cristallo di Cortina. Nel 2020 inaugura il primo ristorante sottomarino H2O presso il resort "You& Me" by Coccon, alle Maldive.

È il caso di dire che Berton è uno chef che non si ferma mai. Il prossimo appuntamento a Cagliari all'Osteria del Forte, vedrà tra i protagonisti un piatto dai toni squisitamente invernali: guancia di vitello, carota al frutto della passione e nocciola caramellata.