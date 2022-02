Notorius cinemas apre a Cagliari nell'ex multisala Uci

Nuova gestione per il multisala Uci di piazza Unione Sarda da febbraio che è entrato nel circuito Notorius cimemas. L'annuncio era già stato dato a novembre, ma ora si riapre con la nuova insegna. L'accordo prevede un contratto d'affitto per un ramo d'azienda con la società ImmobiliarEuropea S.p.A., per la Notorious Cinemas, che include 8 sale cinematografiche per un totale di 1.280 posti.

Il brand, oltre a Cagliari, gestisce le multisala di Milano, Marghera, Rovigo e Sesto San Giovanni. Tra le promozioni per la nuova apertura anche una card con cinque ingressi a 25 euro, con 6 mesi di validità. La domenica mattina spazio anche alle le famiglie con bambini al prezzo speciale di 4,90 euro. Il lunedì e il martedì giornate rosa: tutte le donne entrano a soli 4,50 euro. Tra le proposte anche l'offerta film più cena e visione in totale privacy con amici, familiari, colleghi di lavoro.