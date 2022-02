Covid: Iss, la Sardegna ha l'incidenza più bassa d'Italia

Mentre la provincia autonoma di Bolzano con un valore di 2.288,7 e le Marche a 2.128,6 registrano questa settimana una incidenza superiore a 2 mila casi ogni 100 mila abitanti, è la Sardegna ad avere il valore più basso a 491,3 rispetto al valore medio nazionale di 1.362. E quanto apprende l'ANSA dalla scheda degli indicatori decisionali che accompagna il monitoraggio settimanale.

In calo la pressione sugli ospedali, ma la Sardegna anche per la settimana prossima rimarrà in fascia gialla a causa del superamento delle soglie critiche previste dalla normativa sul cambio di colore delle regioni. Secondo gli ultimi dati pubblicati sul sito di Agenas, la percentuale di pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva cala dal 14% al 15%, mentre nelle Medicine dal 24% al 23%.