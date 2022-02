Basket: Dinamo a Trieste contro terza forza campionato

Partita durissima domenica 13 per la Dinamo Banco di Sardegna sul campo di Trieste (ore 18), che vincendo ieri sera nel recupero della 15/a giornata contro Treviso, ha raggiunto il terzo posto in classifica. "Sappiamo che Trieste è una squadra molto ostica, ruvida, fisica, mi piace come giocano, difendono, hanno fatto un grande lavoro e sono sicuramente una squadra molto solida e difficile da affrontare come tutte le trasferte in questo campionato. Noi siamo determinati a continuare il percorso intrapreso con Brindisi e dal lavoro settimanale che ci dà forza e convinzione per andare a fare la nostra partita, poi ovviamente esistono anche gli avversari, ma cercheremo di fare il nostro massimo", ha dichiarato il coach dei sassaresi, Piero Bucchi, presentando la sfida contro la squadra rivelazione della Lega A.

"Dobbiamo riuscire a giocare leggeri. Esistono due tipi di pressione, quella che ti mettono gli avversari in difesa, che ti costringe a giocare male e commettere degli errori, tu devi essere bravo a giocare sotto la pressione fisica degli avversari. Poi esiste una pressione emotiva - ha detto ancora Bucchi - che sente una squadra quando ha bisogno di dover fare risultato a tutti i costi. Penso che da questo punto di vista siamo sereni, anche la partita giocata in casa ha dimostrato che la squadra ha approcciato e giocato nel migliore dei modi".

Dopo la bella prestazione di domenica scorsa contro Brindisi, la Dinamo a Trieste potrà contare sulla ritrovata verve di Burnell: "È un giocatore molto importante per noi ed è determinante in campo. Deve trovare continuità, ma sta lavorando quotidianamente per farlo e sa quanto sia importante per noi a livello di energia, rimbalzi e di quello che può fare all'interno del match", ha concluso il coach dei sassaresi.