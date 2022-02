ANSA-IL-PUNTO/COVID: in Sardegna incidenza casi più bassa

(ANSA) - CAGLIARI, 04 FEB - E' la Sardegna la regione a far registrare, questa settimana, l'incidenza dei casi Covid ogni 100mila abitanti più bassa d'Italia. Mentre la Provincia autonoma di Bolzano ha il valore più alto, con 2.288,7, la Sardegna registra il valore più basso, 491,3, rispetto al valore medio nazionale di 1.362.

Intanto nelle ultime 24 ore nell'Isola si registrano 1.347 nuovi casi positivi (in calo, erano 1.564 nella precedente rilevazione), e altri cinque morti, tra cui un uomo di 50 anni residente nella provincia del Sud Sardegna.

Sono state 4.385 le persone testate e processati in totale, fra molecolari e antigenici, 22.390 tamponi con un tasso di positività del 6%.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 31 (+ 1), mentre quelli ricoverati in area medica sono 379 (+ 3).

Le persone in isolamento domiciliare sono 23.177 (+ 50).

Per quanto riguarda i dati di Agenas sulle ospedalizzazioni, la percentuale di pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva cala dal 16% al 15%, mentre nelle Medicine scende dal 24% al 23%.

Intanto da oggi e sino al 15 marzo nell'Isola sarà sufficiente un test antigenico positivo per la diagnosi di infezione da Covid, ma anche per la definizione di caso confermato e per l'attivazione delle conseguenti disposizioni di isolamento o quarantena disposte dai Servizi di Igiene e Sanità pubblica.

Non servirà, dunque, la conferma attraverso un tampone molecolare, come prevede l'ultima ordinanza firmata dal presidente della Regione Christian Solinas. Solo nei pazienti ospedalizzati, o che devono essere ricoverati, la diagnosi deve essere confermata con tampone molecolare. (ANSA).