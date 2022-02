Insegue rapinatori farmacia e fa arrestare il "palo"

I carabinieri stanno cercando di rintracciare il bandito che ieri sera ha rapinato la farmacia "Pusceddu" a San Sperate. Catturato un complice che guidava l'auto usata per la fuga: è stato inseguito fino a Monserrato da un automobilista che ha chiamato i carabinieri. In manette è finito un 49enne di Settimo San Pietro, già noto alle forze dell'ordine. Il colpo è stato messo a segno alle 19:40.

Un giovane nordafricano con il volto parzialmente coperto e armato di pistola ha fatto irruzione nella farmacia e minacciando la titolare si è fatto consegnare l'incasso. Presi i soldi, circa 500 euro, è fuggito all'esterno dove ad attenderlo a bordo di un'auto c'era il complice.

I due si sono allontanati. Un automobilista ha visto la scena e li ha inseguiti, contemporaneamente ha chiamato il 112 fornendo indicazioni e numero di targa. Durante il tragitto da San Sperate a Monserrato, il rapinatore è sceso dall'auto allontanandosi a piedi. L'automobilista ha continuato a seguire il complice fino a Monserrato dove sono spuntate le auto dei carabinieri. A bordo dell'auto c'era ancora il caricatore della pistola, risultata essere una scacciacani, utilizzata per la rapina. Sono in corso le indagini per individuare il complice.