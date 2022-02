Emergenza sangue: Esercito in campo con il Brotzu

L'Esercito in aiuto della popolazione anche donando sangue. Le autoemoteche dell'Avis hanno fatto tappa nella caserma Monfenera a Cagliari, sede del 151° reggimento fanteria della Brigata Sassari, dove sono state raccolte numerose sacche di sangue destinate al centro trasfusionale dell'Arnas dell'ospedale Brotzu.

"Una giornata di solidarietà e generosità che non posso che accogliere con grande emozione e gratitudine - ha detto Agnese Foddis, direttore generale dell'Arnas - Grazie all'impegno del nostro personale, dell'Avis e del comando militare dell'esercito Sardegna, stiamo riuscendo a fronteggiare un periodo di forte carenza di sangue, che, ricordiamo, è indispensabile per le attività chirurgiche e per le trasfusioni dei tanti pazienti talassemici".

La campagna di sensibilizzazione sulla donazione sangue avviata tra Arnas ed Esercito Sardegna continuerà con un secondo appuntamento sempre nella caserma Monfenera a Cagliari e nella Pisano di Capo Teulada sede del 1° Reggimento Corazzato e del 3° Reggimento Bersaglieri, per poi proseguire, successivamente, nelle città di Sassari e Macomer nelle caserme Gonzaga e Bechi Luserna, sedi rispettivamente del 152° Reggimento fanteria Sassari e del 5° Reggimento Genio Guastatori.