ANSA-IL-PUNTO/COVID: anche in Sardegna la pillola Paxlovid

(ANSA) - CAGLIARI, 03 FEB - È in arrivo anche in Sardegna il nuovo anti-virale "Paxlovid" di Pfizer. I primi 113 trattamenti completi del farmaco a uso orale, autorizzato dall'Aifa per le cure sperimentali contro il Covid-19, saranno disponibili da domani nella farmacia dell'ospedale Santissima Trinità, hub regionale per lo stoccaggio e la distribuzione dei farmaci antivirali e degli anticorpi monoclonali. Le indicazioni dell'Aifa prevedono l'impiego del "Paxlovid" entro cinque giorni dall'insorgenza dei sintomi e il trattamento per un periodo di cinque giorni. In Sardegna sono undici le strutture ospedaliere distribuite su tutto il territorio e autorizzate dalla Regione alla prescrizione e al trattamento dei pazienti con i farmaci antivirali e anticorpi-monoclonali.

Nel frattempo, dopo oltre un mese di crescita dei contagi sembra appiattirsi la curva epidemiologica in Sardegna, Secondo il consueto monitoraggio della Fondazione Gimbe, infatti, tra il 26 gennaio e l'1 febbraio si registra una performance in lieve miglioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (1424 rispetto si 1425 dell'ultima rilevazione ) ma con una diminuzione più marcata dei nuovi casi (-22,4%) rispetto alla settimana precedente. E oggi i contagi si confermano stabili, 1.564 (+60), ma nelle ultime 24 ore si registrano anche 11 decessi.

La Sardegna centrale continua ad essere l'area più critica dell'Isola con il Nuorese che conta 1.067 per 100mila abitanti, mentre ad Oristano i casi si dimezzano (da oltre mille a 579 per 100mila abitanti).

Restano sopra soglia di saturazione i posti letto occupati da pazienti Covid in area medica (23,8%) e in terapia intensiva (15,7%) , tanto che anche per la settimana prossima l'Isola resterà in zona gialla. Nel dettaglio nelle intensive, i ricoverati sono 30 (-2), mentre in area medica sono 376 (-1).

Infine, dopo il riallineamento dei dati anche la Fondazione Gimbe certifica che la popolazione sarda che ha completato il ciclo vaccinale è pari 81,8% (quasi due punti percentuali sopra la media italiana che si ferma all'80,9%. (ANSA).