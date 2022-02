Turismo: a Poltu Quatu la stagione riparte a fine aprile

Poltu Quatu si prepara alla stagione 2022, con progetti e novità in campo, a partire dall'apertura prevista venerdì 29 aprile.

Procedono i preparativi nel borgo affacciato sul mare nel nord est della Sardegna, a due passi da Porto Cervo. Un "porto nascosto", come dice il nome in dialetto gallurese, tra le tipiche rocce scolpite dal vento, contornate dalla macchia mediterranea: Poltu Quatu ha regalato anche un anticipo d'estate con le sue immagini nella recente serie televisiva "A casa tutti bene" di Gabriele Muccino.

Tante le offerte, dal Grand Hotel Poltu Quatu, punto di riferimento per il turismo 5 stelle con 143 camere e suite, ristoranti e bar, piscina e spiaggia, centro congressi, centro benessere e fitness e campi da padel, a The Reserve Poltu Quatu, con i 66 appartamenti ideali per chi cerca una propria dimora in estate, dalla Marina dell'Orso, approdo sicuro per più di 300 imbarcazioni dagli 8 ai 50 metri, a ristoranti e bar come il Tanit, tappa gourmet con terrazza sul mare, o pizzerie come l'Orsetto, fino alle tante soluzioni di shopping e intrattenimento lungo la passeggiata.

Prosegue, dunque, il progetto avviato nel corso del 2021, grazie alla gestione di Girama Hospitality, che ha portato questa destinazione a chiudere l'anno con risultati di successo, nonostante la complessità del periodo attuale: "Siamo entusiasti e fiduciosi per il futuro - ha dichiarato Rafael Torres, Ceo di Girama Hospitality -. Per questo motivo siamo già attivi per portare Poltu Quatu e il Grand Hotel Poltu Quatu, ad essere una destinazione d'eccellenza a 360 gradi, con novità e programmi a partire dalla primavera. La Sardegna è una meta chiave per il turismo nazionale ed internazionale e Poltu Quatu è diventato un punto di riferimento per chi cerca un luogo d'eccellenza con servizi di qualità, dove trascorrere le proprie vacanze o dove organizzare un evento speciale, una riunione o un lancio di prodotto in un contesto unico, dove tutto è disponibile in pochi passi".