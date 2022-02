Tunnel natalizio S. Antioco diventa architettura vegetale

(ANSA) - CAGLIARI, 02 FEB - Da tunnel luminoso, attrattiva del Villaggio di Natale a Sant'Antioco, a struttura verde realizzata nel parco giardino, fronte Laguna. Ha animato le serate del Natale 2021 e oggi si trasforma in 3 cupole di salici che nel complesso formano una "cattedrale" della natura vista Laguna che presto, nei mesi primaverili, quando inizierà a vegetare, si colorerà di verde regalando uno spettacolo unico nel suo genere. Un esempio di sostenibilità e di riciclo, una nuova attrattiva per il parco del Lungomare dopo avere allietato le serate natalizie di antiochensi e ospiti.

"Architettura vegetale moderna e funzionale che dalla primavera prenderà forma regalando sprazzi ombreggiati e freschi nel parco di Sant'Antioco e che potrà essere utilizzata anche per altri scopi ricreativi. «Siamo molto fieri di quello che abbiamo realizzato - commenta l'assessora al Turismo Roberta Serrenti - si tratta di installazioni uniche nel loro genere che si sono distinte in ambito internazionale. È stato un bellissimo Natale e ci soddisfa ulteriormente vedere messo a dimora, con una nuova forma e con nuove prospettive di vita, quel tunnel che ha illuminato il Natale di Sant'Antioco". (ANSA).